Бейонсе похизувалася глибоким декольте в обтислій сукні: пікантні фото
Пристрасна 38-річна Бейонсе приголомшила підписників у мережі черговим яскравим образом, який вона підготувала на день народження своєї подруги, глави студії звукозапису Atlantic Records Джулі Грінвальд.
Нові фото свого "аутфіту" зі всіма аксесуарами Бейонсе опублікувала на сторінці в інстаграмі. Для вечірки співачка одягнула жакет з колекції Christopher Kane весна-літо 2019, вартість якого складає понад три тисячі доларів. Зірка приміряла блейзер з глибоким декольте й ефектними розрізами на голе тіло.
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Доповненням в образі Бейонсе стала мініспідниця у тон і стильні туфлі з блискучими китицями. Стилісти артистки також розпустили їй волосся, зробивши легку укладку, і підкреслили макіяжем у коричневих відтінках очі і губи співачки.
Не менш сексапільно на Бейонсе виглядали прикраси – масивні металеві сережки чудово поєдналися зі стразами на взутті.
"З днем народження, Джулі", – лаконічно підписала фото Бейонсе. Натомість користувачі у мережі почали писати, що вони хотіли б опинитися на місці Джулі.
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Більше фото Бейонсе:
Бейонсе / Instagram / @beyonce