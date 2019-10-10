Бейонсе похизувалася глибоким декольте в обтислій сукні: пікантні фото

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Пристрасна 38-річна Бейонсе приголомшила підписників у мережі черговим яскравим образом, який вона підготувала на день народження своєї подруги, глави студії звукозапису Atlantic Records Джулі Грінвальд.

Нові фото свого "аутфіту" зі всіма аксесуарами Бейонсе опублікувала на сторінці в інстаграмі. Для вечірки співачка одягнула жакет з колекції Christopher Kane весна-літо 2019, вартість якого складає понад три тисячі доларів. Зірка приміряла блейзер з глибоким декольте й ефектними розрізами на голе тіло.

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Доповненням в образі Бейонсе стала мініспідниця у тон і стильні туфлі з блискучими китицями. Стилісти артистки також розпустили їй волосся, зробивши легку укладку, і підкреслили макіяжем у коричневих відтінках очі і губи співачки.

Не менш сексапільно на Бейонсе виглядали прикраси – масивні металеві сережки чудово поєдналися зі стразами на взутті.

"З днем народження, Джулі", – лаконічно підписала фото Бейонсе. Натомість користувачі у мережі почали писати, що вони хотіли б опинитися на місці Джулі.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Більше фото Бейонсе:

Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Бейонсе
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