Бейонсе представила атмосферний сингл Spirit, випущений до "Короля Лева"

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Бейонсе випустила сингл Spirit до "Короля Лева"
Бейонсе випустила сингл Spirit до "Короля Лева" / Instagram / @lionking

Американська поп-виконавиця Бейонсе пішла на експеримент і пов'язала себе із кінематографом. Вона не лише озвучила одну з головних героїнь анімаційного фільму "Король Лев", а й створила сингл для кінострічки.

Нову композицію під назвою "Spirit" Бейонсе презентувала 9 липня на своєму YouTube-каналі. На головному фото аудіо Бейонсе постала разом зі своєю героїнею з мультфільму – левицею Налою. Кадр було взято з нещодавньої фотосесії, яку організував Disney перед прийдешньою прем'єрою мультфільму.

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Пісня "Spirit" входить до майбутнього альбому артистки "Lion King: The Gift", натхненного культовим мультфільмом. Сама ж артистка зазначила, що у новій платівці вона намагалась поєднати жанри R&B, поп, хіп-хоп і Afro Beat, які вона назвала відбитком змін у сучасній музиці. Інші музичні історії з фільму від Бейонсе слід очікувати згодом.

Бейонсе – Spirit: слухати відео онлайн

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Що відомо про оновлений мультфільм "Король Лев"?Режисером оноволеного мультфільму став Джон Фавро. Перша екранізація "Короля Лева" відбулась ще у 1994 році. Цього ж року студія Disney задіяла найкращу техніку та спецефекти для створення кінокартини: творці скомбінували CGI-графіку з "живими" кадрами. Головні ролі мультфільму озвучили перші зірки музичної та кіноіндустрії: Сімбу – Дональд Гловер, левицю Налу – Бейонсе, Муфасу – Джеймс Ерл Джонс, Сарабі – Елфрі Вудард, Шрама – Чиветел Еджіофор, Зазу – Джон Олівер, Рафікі – Джон Кані, Тімона – Біллі Айкнера і Пумбу – Сет Роген. Світова прем'єра фільму відбудеться 17 липня 2019 року, а українська – 18 липня.

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Теги: LifeStyle Музика Бейонсе Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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