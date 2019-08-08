Бейонсе запідозрили у третій вагітності: фотофакти

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Широка популярність завжди йде поруч з чутками, підозрами і слідкуванням за кожним кроком. Так, Бейонсе вкотре підловили на "вагітному" фото. Фанати припускають, що вона приховує свій округлий животик.

Американська діва музики в стилі R&B Бейонсе опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Однак не лише коментарі з захопленням фанати залишали під свіжими світлинами. На співачку посипалися запитання, що стосуються її округлого животика.

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На фото Бейонсе позує у сукні на запах в біло-фіолетову клітинку. На одному з кадрів вона зімкнула руки на животі, а на іншому позувала прямо повернувшись до камери. Однак уважні прихильники помітили кругленький живіт свого кумира. "Вона що вагітна?", "Бейонсе явно приховує свій кругленький живіт! Скоро в їхній родині з'явиться четвертий малюк", "Хто-небудь крім мене ще бачить цей кругленький живіт?" та інші подібні коментарі посипалися на адресу співачки.

Варто нагадати, що в липні 2018 року її також запідозрювали у вагітності, однак Бейонсе жодного разу не прокоментувала чутки і вони так і залишилися лише здогадками фанатів.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

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Теги: LifeStyle Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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