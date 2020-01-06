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Бейонсе запізнилася на церемонію "Золотий глобус" 2020: подробиці

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Бейонсе / Instagram / @beyonce

Розкішна співачка Бейонсе не потрапила в об'єктиви папараці на червоній доріжці престижної церемонії вручення премій "Золотий глобус". Причиною стало запізнення знаменитості.

Як пише видання The Sun, Бейонсе і її чоловік Джей Зі запізнилися на церемонію "Золотий глобус" майже на годину. А тоді вже пройшло близько трьох годин з відкриття червоної доріжки.

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Подружжя зайшло у зал через службовий вхід. Артисти намагалися зберегти анонімність і сісти за свій стіл, але таки папараці сфотографували пару при вході.

Для "Золотого глобусу" співачка підготувала приголомшливий образ. Обтисла чорна сукня з глибоким декольте ідеально підкреслила пишні форми Бейонсе, а об'ємні рукави золотого відтінку виглядали сенсаційно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Бейонсе Золотий глобус
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