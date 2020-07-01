Гаряча британка навіть до старту літнього сезону оголювала тіло в купальнику, а з настанням спеки її образи стали куди гарячіше. Демі Роуз показала фото у яскравій прозорій сукні, засвітивши свої великі груди на камеру.

25-річна модель не уникає уваги публіки й сміливо демонструє свої апетитні принади. В інстаграмі вона опублікувала новий кадр, який стрімко підкорив мережу й всього за кілька годин набрав понад 200 тисяч лайків, а віддані фани не припиняють захоплюватися гарячою красунею.

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Замріяна Демі Роуз постала в екстравагантній сукні з прозорої тканини яскраво-жовтих та рожевих кольорів. Вбрання на зав'язках ледь прикривало найінтимніші частини її фантастичного тіла. Слід зауважити, що модель відмовилася від білизни, тому її величезні груди виглядали надто спекотно. У кадрі вона засвітила й оголені стегна.

Сукня облягала розкішні форми Демі Роуз й численними зав'язками акцентувала на підтягнутій талії. Для зйомки вона нанесла вечірній макіяж з акцентом на очі, а довге хвилясте волосся залишила розпущеним.