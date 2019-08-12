Без адвоката, декламуючи вірш: Кевін Спейсі вперше за 2 роки з'явився на публіці

Обвинувачений у сексуальних домаганнях та зґвалтуваннях актор Кевін Спейсі наважився вийти у світ. 2 серпня він з'явився перед людьми біля Національного музею Риму, декламуючи поему "Боксер" Габріеле Тінті.

Поява голлівудського актора в Римі, який став учасником грандіозного секс-скандалу, спричинила неабиякий ажіотаж. Незважаючи на численні звинувачення, публіка прийняла актора тепло та з неприхованою радістю. Про це повідомляє BBC.

Читайте також: Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"



Кевін Спейсі декламував поему "Боксер" у Національному музеї Риму / Getty Images



Кевіна Спейсі тепло прийняли у Римі / Getty Images

У рядках, які цитував Спейсі поряд з грецькою скульптурою під назвою "Боксер в спокої", були приховані відсилання до його життя протягом кількох минулих років:

"Чим частіше тебе ранять, тим сильніша твоє велич; ти все більше холоднокровний…";

"Я потряс країну, змусив арени вібрувати, розірвав моїх супротивників на шматки. Я висвітлив темряву, зібрав образи, спричинив оплески. Не всі знали, як це зробити. Ніхто з вас";

"З іншого боку, життя не лякає тих, хто ніколи не ризикував. Хто мене може зрозуміти? З ким я можу поговорити?";

"Дух хворий. Його вже не можна вилікувати. Він зникне з лиця землі. Це його доля. Тепер я знаю, що втомився і сумую. І саме тому ви вирили мені могилу".

Після дев'ятихвилинного декламування поеми, автор Тінті, який був присутній на події, зазначив, що "це велика честь, що Кевін Спейсі читає мої вірші", додавши: "Рим любить тебе!"



Габріеле Тінті (праворуч) і Кевін Спейсі (ліворуч) / Getty Images

Що відомо про секс-скандал з Кевіном Спейсі?Американський актор Кевін Спейсі наприкінці 2017 року був звинувачений у кількох секс-злочинах, які зруйнували його кар’єру. З ним припинили співпрацю Netflix (відмовили в зйомках "Карткового будинку") та прибрали з номінації на премію Еммі. Впродовж 2-х років адвокат Спейсі захищає його перед судом, відтак всі справи у США було виграно, а у Великобританії поліція ще продовжує розслідувати 6 злочинів, начебто вчинених у 1996-2013-х роках.