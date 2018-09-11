Без дітей: Кендалл Дженнер іронічно покепкувала з сестер

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.instagram.com/kendalljenner

23-річна супермодель Кендалл Дженнер наразі є єдиною з сімейства Кардашян, яка немає дітей і намагається публічно не розповсюджувати будь-які подробиці зі свого особистого життя.

Нове фото Кендалл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Дженнер хизується ідеальною фігурою у темно-синьому бікіні та солом'яному капелюсі. Супермодель засмагає під сонцем на килимку поблизу басейну.

"Усі мої сестри публікують своїх дітей і лайно, а я якось так", – прокоментувала своє фото представниця сімейства Кардашян-Дженнер.

кендалл дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram @kendalljenner

Крім того, раніше Кендалл розповідала в інтерв'ю про те, що їй не подобається виставляти особисте життя напоказ, як це роблять її сестри.

"Мені подобається якась приватність. Я не така, як мої сестри, які демонструють свої відносини на публіці. Я завжди буду робити все можливе, щоб приховувати свої стосунки", – наголосила зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Джерело: 24 канал
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