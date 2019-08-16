Без фільтрів: Кортні Кардашян відверто продемонструвала розтяжки на тілі – фото

231 Читать новость на русском
Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / www.gettyimages.com

40-річна зірка сімейства Кардашян-Дженнер Кортні не соромиться показувати своє тіло у мікробікіні, демонструючи звабливі фото. Однак днями світська левиця справді приголомшила своїх шанувальників, адже опублікувала фото, яке не обробила у фоторедакторах.

"Справжнє" фото без фільтрів та "фотошопу" з'явилося на сторінці в Instagram блогу Poosh – його створила Кортні Кардашян, щоб рекламувати різні товари, а також розповідати про догляд за тілом, спорт та харчування.

Читайте також: Кортні Кардашян похизувалася оголеними сідницями для власного блогу: фото 18+

На світлині найстарша сестра сімейства Кардашян-Дженнер позує у чорному купальнику та в крислатому солом'яному капелюсі. Відомо, що Кортні перебуває на відпочинку в італійській Сардинії з Кендалл Дженнер.

 

Що цікаво, в Італії також святкує день народження Кайлі Дженнер на розкішній яхті, вартістю 250 мільйонів доларів. Однак наразі невідомо, чи 22-річна мільярдерка запросила у морську подорож своїх старших сестер.

Чимало уваги на фото Кортні привернули розтяжки на стегнах жінки, які вона вирішила не приховувати, а сміливо продемонструвати у мережі.

"Дякую тобі дуже за те, що ти не обробляла фото та не приховала розтяжки", "Мені подобається, коли можна побачити розтяжки на тілі, адже це нормально", "Пишаюсь тобою, що ти показала свої розтяжки", "Це так, як виглядають справжні тіла жінок без фільтрів", "Ти перша з Кардашян, хто осмілився показати тіло без фотошопу", – пишуть підписники Кортні у коментарях.

Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Instagram / @poosh

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
12689
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер Кортні Кардашян Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
сьогодні 12:06 Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
568
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
сьогодні 10:12 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
226
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:04 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 8300
День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
15 серпня 11:22 День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
Юлія Турелик 1366
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
15 серпня 10:45 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
993
Новини
Більше новин
Залиште відгук