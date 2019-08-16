Без фільтрів: Кортні Кардашян відверто продемонструвала розтяжки на тілі – фото

40-річна зірка сімейства Кардашян-Дженнер Кортні не соромиться показувати своє тіло у мікробікіні, демонструючи звабливі фото. Однак днями світська левиця справді приголомшила своїх шанувальників, адже опублікувала фото, яке не обробила у фоторедакторах.

"Справжнє" фото без фільтрів та "фотошопу" з'явилося на сторінці в Instagram блогу Poosh – його створила Кортні Кардашян, щоб рекламувати різні товари, а також розповідати про догляд за тілом, спорт та харчування.

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На світлині найстарша сестра сімейства Кардашян-Дженнер позує у чорному купальнику та в крислатому солом'яному капелюсі. Відомо, що Кортні перебуває на відпочинку в італійській Сардинії з Кендалл Дженнер.

Що цікаво, в Італії також святкує день народження Кайлі Дженнер на розкішній яхті, вартістю 250 мільйонів доларів. Однак наразі невідомо, чи 22-річна мільярдерка запросила у морську подорож своїх старших сестер.

Чимало уваги на фото Кортні привернули розтяжки на стегнах жінки, які вона вирішила не приховувати, а сміливо продемонструвати у мережі.

"Дякую тобі дуже за те, що ти не обробляла фото та не приховала розтяжки", "Мені подобається, коли можна побачити розтяжки на тілі, адже це нормально", "Пишаюсь тобою, що ти показала свої розтяжки", "Це так, як виглядають справжні тіла жінок без фільтрів", "Ти перша з Кардашян, хто осмілився показати тіло без фотошопу", – пишуть підписники Кортні у коментарях.



Кортні Кардашян / Instagram / @poosh