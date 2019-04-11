Без фільтрів та прикрас: пишнотіла Ешлі Грем відверто показала своє тіло у бікіні

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham/

Одна з найпопулярніших plus-size моделей у світі Ешлі Грем продовжує підкорювати світ любов'ю до себе та руйнувати будь-які стереотипи стосовно жіночої краси.

Ешлі опублікувала нові сміливі знімки на своїй сторінці в Instagram, на яких вона ефектно позує на пляжі у Домініканській Республіці.

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Так, на відвертих фото пишнотіла модель позує у жовтому купальнику з квітковим візерунком. Зірка показала справжні фото її тіла з будь-якими недоліками і без використання фотошопу.

Шанувальники моделі у захваті від таких справжніх світлин та назвали Ешлі у коментарях "дівчиною мрії".

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham/

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham/

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham/

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Ешлі Грем
Джерело: LifeStyle 24
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