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Без комплексів: Alyona Alyona спантеличила мережу "мандариновим" образом

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Українська реперка, яка руйнує чимало стереотипів самою лише появою на теренах українського шоу-бізнесу, поділилася новим новорічним фото. На ньому Alyona Alyona постала цілком оголеною, проте її тіло прикрила ціла мандаринка, яку дівчина прифотошопила для святкового настрою.

Реп-виконавиця не соромиться своїх пишних форм і володіє неабияким почуттям гумору, публікуючи кумедні світлини на сторінках соціальних мереж. Цього разу дівчина розважила шанувальників жартівливим образом. 

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Alyona Alyona з'явилася на фото без одягу, а пікантні частини її тіла прикрила мандаринка, яку дівчина вправно додала на фото завдяки фотошопу. Варто зауважити, що реперка майже не фарбується і відстоює природну красу, тому за допомогою фільтрів не маскує своїх недоліків. 

Шось погода зовсім не новорiчна: хворiють всi і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки,
– прокоментувала зірка.

Нещодавно Alyona Alyona оприлюднила не менш епатажний кадр, натякаючи на нову відеороботу. На ньому виконавиця лежить просто на підлозі у суцільному купальникові. Поза дівчини натякає на те, що вона виконувала певні гімнастичні вправи. Фоном для такої світлини став мистецький твір. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новорічні свята Alyona Alyona
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