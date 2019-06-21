Без макіяжу та фільтрів: Катя Осадча показала, як проводить час з сином – фото
Українська телеведуча Катерина Осадча зробила сюрприз шанувальникам, показавши зворушливі знімки з сином – 2-річним Івасиком, якого знаменитість народила від свого чоловіка Юрія Горбунова.
Нові фото Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Катя Осадча вперше прокоментувала чутки про свою вагітність
На світлинах Осадча позує з вологим волоссям та без макіяжу. Маленький син лежить на зірковій матері, ховаючись від сонячного проміння.
Літо – це маленьке життя. 123 дні. Хочу встигнути так багато, як мінімум – море, річка, озеро, полуниці, черешні, кукурудза і кавун, велосипедні прогулянки, вечірні посиденьки на вулиці й денне барбекю,
– зазначила у підписі телеведуча.
Додамо, що на знімку Осадча таки не показала обличчя сина. У такий спосіб зірка намагається вберегти дитину від надмірного публічного обговорення у соціальних мережах.
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha
Наступні знімки Катя зробила під час заходу сонця. За телеведучою можна побачити столичний пішохідний міст.
Зірка для прогулянки одягнула світлі джинси, які доповнила кольоровою футболкою і солом'яним капелюхом з акцентом на червоний колір. Комфортний "лук" знаменитості завершили зручні білі кросівки.
"Прекрасний Київ", – лаконічно прокоментувала світлину Катерина Осадча.
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Київ / Instagram / @kosadcha
Київ / Instagram / @kosadcha