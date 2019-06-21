Без макіяжу та фільтрів: Катя Осадча показала, як проводить час з сином – фото

Українська телеведуча Катерина Осадча зробила сюрприз шанувальникам, показавши зворушливі знімки з сином – 2-річним Івасиком, якого знаменитість народила від свого чоловіка Юрія Горбунова.

Нові фото Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах Осадча позує з вологим волоссям та без макіяжу. Маленький син лежить на зірковій матері, ховаючись від сонячного проміння.

Літо – це маленьке життя. 123 дні. Хочу встигнути так багато, як мінімум – море, річка, озеро, полуниці, черешні, кукурудза і кавун, велосипедні прогулянки, вечірні посиденьки на вулиці й денне барбекю,

– зазначила у підписі телеведуча.

Додамо, що на знімку Осадча таки не показала обличчя сина. У такий спосіб зірка намагається вберегти дитину від надмірного публічного обговорення у соціальних мережах.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

Наступні знімки Катя зробила під час заходу сонця. За телеведучою можна побачити столичний пішохідний міст.

Зірка для прогулянки одягнула світлі джинси, які доповнила кольоровою футболкою і солом'яним капелюхом з акцентом на червоний колір. Комфортний "лук" знаменитості завершили зручні білі кросівки.

"Прекрасний Київ", – лаконічно прокоментувала світлину Катерина Осадча.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Київ / Instagram / @kosadcha



Київ / Instagram / @kosadcha