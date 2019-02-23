Без макіяжу та зачіски: голлівудська зірка Енн Гетевей прикрасила відомий глянець

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Енн Гетевей прикрасила обкладинку глянцю
Енн Гетевей прикрасила обкладинку глянцю / www.thetimes.co.uk

Оскароносна акторка Енн Гетевей вирішила здивувати своїх прихильників. У новому випуску журналі The Sunday Times Style вона постала перед читачами без макіяжу та зачіски.

Всі крамниці з журналами рясніють яскравими обкладинками, для яких знаменитості приміряють найнесподіваніші образи. Однак і природна краса може бути стильною – довела голлівудська акторка Енн Гетефей.

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Для The Sunday Times Style зірка позувала у вбранні, яке зазвичай приміряє у буденному житті. Зокрема, Енн Гетевей приміряла світлий штанний костюм з пальтом, широкі штани з гольфом та майкою і сукню oversize. При цьому акторка відмовилась від будь-якого макіяжу та зачіски, продемонструвавши свою природну красу. 

Ще раніше Енн Гетевей зізнавалась, що тільки для червоних доріжок звертається за послугами до візажистів. А от в буденному житті стиль оскароносної зірки досить простий: вона надає перевагу зручному одягу в стилі casual.


Енн Гетевей прикрасила модний глянець / The Sunday Times Style

Хто така Енн Гетевей?
Голлівудська акторка, яка дебютувала на телеекранах у 1999 році у серіалі "Будь собою". Світову славу Енн Гетевей принесла інша кінострічка – романтична комедія "Щоденник принцеси" (The Princess Diaries). Окрім цього, зірка зіграла головні ролі у популярних фільмах: "Море спокус" (Serenity), "Аліса в Країні Чудес" (Alice in Wonderland), "Рейчел виходить заміж" (Rachel Getting Married), "Кохання та інші ліки" (Love & Other Drugs), "Один день" (One Day), "Інтерстеллар" (Interstellar), "Стажер (The Intern). У 36 років Енн Гетевей може похизуватись значними успіхами, адже вона є володаркою популярних премій, зокрема, Оскар та Золотий глобус. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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