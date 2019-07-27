Без макіяжу та зачіски: Леся Нікітюк показала кадр з мандрівки Україною

Популярна телеведуча Леся Нікітюк продовжує підкорювати українців все новими кадрами зі своєї нової тревел-програми "LeМаршрутка". Днями зірка показала кадр, на якому постала без макіяжу та розкішного одягу.

Перед камерою Леся Нікітюк позувала в яскравих помаранчевих велосипедках та чорній футболці. При цьому ведуча зібрала неохайно волосся та постала перед підписниками без макіяжу.

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Та поки хейтери готуються засипати зірку різкими коментарями, чимало користувачів мережі вже написали, що Лесі Нікітюк дуже пасує такий образ. Колоритності їй додало місце зйомки: поле на Черкащині зі скрученим сіном.

"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", – написала Леся Нікітюк.

Згідно з дописами телеведучої і блогерки, її нове шоу буде називатись "LeМаршрутка". Леся Нікітюк вже показала жовтий транспорт із цим надписом, в якому вона подорожуватиме містами і селами України. Наразі деталей шоу зірка не розголошує, однак, ймовірно, ведуча буде показувати мальовничі місця, які не гірші за закордонні знамениті тревел-локації. Розпочала вона свою мандрівку із Київщини.

Хто така Леся Нікітюк?

Вперше запальна Леся Нікітюк із Хмельницького засвітилась на телеекранах у 2009 році. Тоді вона з подругою Ольгою Панесенко показала кумедні мініатюри на "Бігуді шоу" та "Розсміши коміка". Виступів білявка не боялась, адже упродовж всього навчання брала участь в КВН-команді.



Кумедну та харизматичну Лесю Нікітюк помітили продюсери, які запросили її вести шоу "Леся здеся", "Вокруг М", "Орел и решка". Наразі зірка активно співпрацює із провідними телеканалами та вже взяла участь у зйомках "Танці з зірками 2018", "Хто зверху?", "Хто проти білявок?" Загалом телеведуча здійснила понад 450 перельотів та відвідала десятки країн світу. Паралельно телеведуча знімала свій блог, який приносив їй ще більше популярність, адже понад 2 мільйони користувачів мережі і досі активно стежать за кумедними дописами зірки.