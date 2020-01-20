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Без нижньої білизни та в сукні від Dior: Дженніфер Еністон приголомшила відвертістю

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Дженніфер Еністон / Instagram /@usweekly

Вчора, 19 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 26-та премія Гільдії кіноакторів США (SAG Awards). Американська акторка Дженніфер Еністон вразила вбранням на червоній доріжці цієї престижної кінопремії.

50-річна зірка Голлівуду встигла не лише отримати перемогу в номінації "Найкраща актриса" за участь в драматичному серіалі "Ранкове шоу", а й потрапити до числа найкращих аутфітів червоної доріжки SAG Awards.

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Кінодіва обрала для світського виходу обтислу кремову сукню в підлогу від Dior, яка підкреслювала спортивні форми зірки. Макіяж в природних тонах та акуратна укладка додали її образу вишуканості та ніжності.

Акцентом образу стало те, що Дженніфер була без нижньої білизни. Це пікантно підкреслила її сукня. Еністон вже в лютому цього року виповниться 51 рік, проте вона не перестає вражати своєю стрункою та сексуальною фігурою.

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон на червоній доріжці SAG Awards / Instagram / @usweekly

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон на SAG Awards / Instagram / @usweekly

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон  / Instagram / @usweekly

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон на червоній доріжці SAG Awards / Instagram / @usweeklyДженніфер Еністон
Дженніфер Еністон на кінопремії SAG Awards / Instagram / @usweekly

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика Дженніфер Еністон
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