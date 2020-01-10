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Без одягу на тлі заходу сонця: Демі Роуз приголомшила відвертістю (18+)

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель та секс-символ поділилася новими світлинами з Мексики. На них вона позує оголеною на гойдалці на заході сонця. Таку нагороду від звабливої брюнетки користувачі отримали за відданість, адже на особистій сторінці Демі Роуз в інстаграмі вже 12 мільйонів підписників.

24-річна неодружена британка часто публікує провокативні фото. На них вона постає в мінімальній кількості одягу або ж взагалі без нього. Модель завжди підкреслює пишне декольте та пружні сідниці. Нова фотосесія не стала винятком.

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Жодні мальовничі пейзажі не зможуть завоювати більше уваги шанувальників, ніж оголене тіло сексуальної красуні. Для чергової еротичної зйомки вона обрала неймовірну локацію. Демі Роуз розмістилася на гойдалці над басейном з виглядом на океан. Фотосесія пройшла на заході сонця, що додало особливої чарівності відвертим кадрам. 

Напевно, що більше користувачів будуть висловлювати захоплення пишними формами, тим більше натхнення матиме модель для екстримально спокусливих світлин. 

Оголена Демі Роуз опублікувала не лише фото, на якому ледь прикрила розкішний бюст рукою. Вона записала кількасекундний ролик, на якому її волосся розвіває легкий морський вітер. 

Краса в очах тих, хто дивиться. Вас 12 мільйонів! Спасибі. Я люблю вас,
– лаконічно подякувала зваблива Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Напевно, відпочинок в Мексиці подарував дівчині неабияку насолоду, яку вона поспішила розділити з підписниками. Так, її оголене тіло й пишні груди неодноразово прикрашали профіль знаменитості впродовж останнього святкового тижня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Демі Роуз Еротика
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