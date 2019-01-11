Без прикрас та макіяжу: пишнотіла модель Тесс Холлідей показала своє підліткове фото

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Тесс Холлідей показала підліткове фото
Тесс Холлідей показала підліткове фото / Instagram / @tessholliday

Американська модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої сягає 150 кілограмів, не соромиться ані своїх форм, ані архівних знімків. Знаменитість опублікувала підліткове фото, чим приголомшила мережу.

Пишнотіла Тесс Холлідей не один раз стикалась із цькуванням у шоу-бізнесі. 150-кілограмову модель нещадно критикують її колеги, відверто заявляючи, що це вже давно переросло у хворобу манекенниці. Однак попри всі заяви хейтерів Тесс Холлідей залишається вірною своїй думці: жінка красива з будь-якими формами. 

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На своїй сторінці в Instagram модель розмістила архівне фото, зроблене у шкільні роки. Перед камерою Тесс Холлідей позувала у непримітній кофті з емоджі. Манекенниця щасливо посміхалась, засвітивши не ідеальні зуби. 

Шкода, що я змогла б сказати цій маленькій дівчинці, що одного дня всі її мрії збудуться і їй не доведеться худнути, щоб бути тою, ким вона не є насправді. Їй буде важко жити з цим, 
– написала Тесс Холлідей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

Нагадаємо, що у вересні 2018-го журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання. таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її. 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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