Без принца Філіпа: королівська сім'я яскраво завершила святкування уродин Єлизавети II

Довгоочікуване офіційне святкування дня народження Єлизавети II завершилось. Після кількагодинного параду Trooping the Colour вулицями Лондона вся королівська сім'я зібралась на легендарному балконі Букінгемського палацу, щоб стати свідками грандіозного шоу повітряних сил Великобританії.

В грандіозному параді в день офіційного святкування дня народження Єлизавети II взяли участь близько 1400 солдатів, Кінна гвардія та інші піддані королівської сім'ї. Після проїзду перших монарших осіб у каретах вулицею Вайтхолл, всі відправились у Букінгемський палац. Згідно з традицією, всі найближчі представники монаршої сім'ї вийшли на головний балкон королівського двору та спостерігали за ефектним шоу у небі.

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Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images



Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images



Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images

На балконі головної британської будівлі можна було побачити чимало представників королівства: винуватицю свята Єлизавету II; принца Чарльза та Каміллу Паркер-Боулз; принца Вільяма, Кейт Міддлтон, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї; принца Гаррі та Меган Маркл; принца Ендрю, принцесу Беатріс, принцесу Євгенію та Джека Бруксбенка; принца Едварда, графиню Уессекську, леді Луїзу Віндзор та Джеймса Віндзора; принцесу Анна та багато інших.



Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images

Варто додати, що на святкуванні дня народження королеви Великобританії не було лише 97-річного принца Філіпа – чоловіка Єлизавети II, який щороку присутній на грандіозній події. Можна припустити, що чоловік себе почуває не надто добре, через що був змушений пропустити святкування.

Чому Єлизавета II двічі відзначає день народження?Історія подвійного свята бере свій початок ще з 1748 року та має своє пояснення. Король Георг ІІ прагнув поєднати військовий парад з винесенням прапора з нагоди його дня народження, проте у листопаді люди не хотіли мерзнути, тому відмовлялись прийти на свято. Це врахували і наступні британські монархи. Відтак Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу.