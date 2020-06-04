Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вкотре влаштувала домашню фотосесію. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності і ледь не щодня демонструє стильні образи в особливому стані.

Джамала протягом карантину неодноразово доводила, що жінка під час вагітності є ще красивішою, ніж до неї. На її особистій сторінці в інстаграмі часто з'являються серії світлин, де вона показує свою вроду та підкреслює чималий животик.

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Ніжний образ вагітної Джамали

Джамала постала перед камерою у ніжній сукні бежевого кольору. Хоча вбрання має вільний крій, проте воно гарно підкреслює животик вагітної співачки. Зовсім скоро на світ з'явиться її друга дитина. Зірка позує босоніж, що додає світлинам особливого шарму.

Волосся Джамала вклала рівно, у вже звичну для неї зачіску. На обличчі зробила макіяж зі світлими тінями та чорними стрілками на повіках. Шию знаменитості прикрашала мінімалістична підвіска, а вуха – оригінальні сережки у вигляді шпильки.

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Що написала у дописі Джамала?

У публікації артистка зізналася, що мріє про літо, про подорожі, про те, що скоро всі будуть здорові і поїдуть відпочивати у теплі країни до моря.