Безсмертна історія: компанія Netflix присвятила новий фільм бренду Chanel

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Chanel
Chanel / Instagram/ @chanelofficial

21 грудня стрімінговий канал Netflix запускає серію документальних епізодів, які розповідатимуть про великих людей в історії моди, музики, спорту та інших сфер. Перша серія, яка вийде незабаром, присвячується бренду Chanel.

Компанія Netflix зняла серію документальних фільмів, які будуть включені до стрічки епізодів під назвою "7 Days Out". Кожна з декількох частин буде присвячена окремій людині, яка є значущою для своєї сфери діяльності.

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Режисери зняли документальні епізоди про кардинально різні галузі, до яких входять мода, спорт, музика і дослідження космосу. Кожна серія – це окремий фільм, який познайомить з історією та покаже життя людини, яка живе своєю справою. Зйомки відбувались в звичайному темпі, під час робочого процесу головного персонажа.

Перший фільм із серії "7 Days Out" присвячений бренду Chanel і дизайнеру популярної марки Карлу Лагерфельду. Режисер стрічки, Ендрю Россі, провів поруч із креативним директором модного будинку сім днів. В той час Карл готував Chanel до кутюрного показу Весна 2018. Креативний директор показав усе, що робиться за закритими дверима модного будинку Chanel та за кулісами подіуму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Chanel
Джерело: 24 канал
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