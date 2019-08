Бібі Рексі – 30! Найпопулярніші пісні вибухової білявки

Американська співачка і авторка пісень албанського походження Бібі Рекса (справжнє ім'я якої Блета Рекса) святкує свій день народження 30 серпня. Співавторці багатьох хітів виповнюється 30 років.

На честь дня народження Бібі Рекси редакція LifeStyle 24 пропонує згадати цікаві факти з біографії співачки та її найпопулярніші пісні.

Бібі Рекса – походження

Бібі Рекса народилася в Брукліні у сім'ї етнічних албанців: її батько – іммігрант, а мама народилася в Америці. Артистка не приховує того, що їй цікава культура Албанії, але вона не хотіла б бути домогосподаркою.

Зараз багато що змінилося, але в минулому в албанських жінок була своя роль. Моя мама заручилася і вийшла заміж в 17, і це було нормою... Моя культура зробила мене набагато сильнішою, витривалішою, я не боюся говорити те, що вважаю за потрібне. Я стала сильною і незалежною людиною. У 21 переїхала від батьків, а в албанських дітей так не прийнято!

– згадує минуле співачка.

Кар'єра Бібі Рекси: як вийти з тіні знаменитостей

Бібі Рекса написала чимало композицій, які продала знаменитостям. Так, білявка є автором популярних хітів Емінема і Ріанни The Monster, Like a Champion Селени Гомес, Hey Mama Девіда Гета, Team Іггі Азалії та інших. За її словами, вона шкодує, що віддала трек Me, myself and I реперу G-Easy. Після того, як Рекса розпочала сольну кар'єру, вона уклала контракт з Warner Music. Згодом дівчина почала складати треки для себе та стала популярною співачкою.

"Давайте запам'ятаймо раз і назавжди, я – не та поп-зірочка, якій все принесли на тарілочці. За успіх кожної моєї пісні я відповідальна сама", – заявляє Бібі.

Як зазначає зірка, складати пісні для себе – це складніше і відрізняється від вибору серед готових пісень.

Я не пишу занадто багато пісень, всього близько 20 на рік. Але більшість своїх пісень я пишу сама... Процес написання пісень починається з того, що мене щось зачепило або в житті відбулася якась подія,

– додала Бібі.

Скандали з дизайнерами: пропаганда любові до себе

Під час премії "Греммі" Бібі Рекса розповіла про гучний скандал: низка дизайнерів відмовилися одягнути її через "великий" розмір.

"Багато хто з дизайнерів не хочуть одягати мене, тому що я занадто велика. Я попросила свою команду звернутися до кількох модних fashion-експертів, але мені відмовили. Якщо дівчата розміру 6-8 дуже повні, то я навіть не знаю, що вам ще сказати", – зізнавалася зірка.

Співачка не вважає, що змушена соромитися свого тіла і комплексувати через зайву вагу. Про бодіпозитив жінка відверто розповідає у соціальних мережах.

Так, я набрала вагу. Тому що я теж людина і люблю їсти. І коли я їм вуглеводи, моя дупа стає великою. І знаєш що? Я люблю свою жирну дупу! Чи не кожен артист може бути худим. Якщо це те, чого ти від мене хочеш, то ти цього не отримаєш. Вибач!

– пише знаменитість.

Найпопулярніші пісні Бібі Рекси

I'm A Mess: дивіться відеокліп (276 мільйонів переглядів)

Say My Name: дивіться відеокліп (550 мільйонів переглядів)

Meant to Be: дивіться відеокліп (816 мільйонів переглядів)

In The Name Of Love: дивіться відеокліп (816 мільйонів переглядів)

I Got You: дивіться відеокліп (290 мільйонів переглядів)

Last Hurrah: дивіться відеокліп (65 мільйонів переглядів)