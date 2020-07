Відома українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова показала атмосферне фото із святкування дня народження. Дівчина позувала на палубі яхти у легкій літній сукні.

Даша поділилася мальовничою світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє показувати шанувальникам цікаві кадри, свій look of the day, ділитися думками. Днями дівчина показала образ із святкової вечірки з нагоди 22-річчя.

Look Даші Квіткової

Для святкування на яхті блогерка вирішила обрати зручний та, водночас, святковий аутфіт, у якому змогла б відчувати себе комфортно. Вона позувала перед камерою на тлі широкого Дніпра у довгій білій сукні вільного крою. Хоча вбрання було з рукавами, проте воно мало виріз на плечах, що додало родзинки образові Даші. Вона поєднала його із білими кросівками.

Волосся Квіткова вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів обрала невеликі сережки-кільця та браслет.



Літній образ Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova

У дописі вона розмірковувала над цікавою темою. Вона висловила думку про те, що люди – краби. Ці тварини часто намагаються вибратися із відра, куди їх кладуть, коли зловлять, проте інші не дають їм цього зробити і в результаті усі опиняються в супі. Схожа ситуація з людьми. Ми намагаємося змінитися на краще, позбавитися від шкідливих звичок тощо, а наше оточення у більшості випадків проти цього. І багато хто неусвідомлено збиває нас з цієї дороги, бо люди не люблять змін.

"А якщо вони налаштовані агресивно, просто не говоріть їм про свої зміни. Мовчки робіть по-новому і за необхідності відстоюйте свої нові кордони", – написала Даша.