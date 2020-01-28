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Біллі Айліш представила новий кліп: зірка присвятила депресивний трек братові

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Співачка Біллі Айліш / Instagram / @billieeilish

18-річна лауреатка головних нагород церемонії Греммі 2020 невтомно працює над новими хітами. Напередодні престижної премії Біллі Айліш поділилася новою відеороботою на пісню everything i wanted, у якій постала зі своїм братом. Похмурий кліп розповідає про справжню дружбу та вірність.

Епатажна Біллі Айліш спромоглася завоювати звання "Найкращий новий артист" на Греммі 2020, а її легендарний трек Bad Guy отримав статуетки "Запис року" та "Пісня року". Зі своєю другою студійною роботою When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вона перемогла у номінації "Альбом року". Проте співачка не збирається зупинятися на досягнутому й з cинглом everything i wanted вкотре підкорила серця шанувальників. 

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Кліп з'явився на офіційному ютуб-каналі за кілька днів до тріумфу виконавиці на музичній церемонії й став її прем'єрною відеороботою, з якою вона увійшла в нове успішне десятиліття. Біллі Айліш знялася у ньому разом із братом. Відео починається зі зворушливих слів, присвячених Фіннеасу, який є продюсером зірки та активно сприяє розвитку її творчості. 

Фіннеас – мій брат і найкращий друг. Незалежно від обставин, ми завжди є та будемо підтримувати одне одного,
– написала співачка на початку кліпу. 

Незважаючи на досить похмуру атмосферу відео, Біллі Айліш заспівала про вірність. Пісня everything i wanted переповідає нічний кошмар знаменитості: їй наснилося, що вона покінчила життя самогубством, проте єдина людина, яка не залишилася байдужою – її брат Фіннеас.

За сюжетом, разом вони їздять нічним містом, а згодом їхнє авто йде на дно річки. Режисером кліпу виступила сама Біллі Айліш, яка спродюсувала попередню роботу на трек xanny.

Мій брат і я написали цю пісню одне про одного, і я хотіла створити картинку, яка підкреслює, що, не зважаючи ні на що, ми завжди будемо разом,
– прокоментувала співачка. 

Billie Eilish – everything i wanted: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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