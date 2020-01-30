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Біллі Айліш запросили на церемонію вручення премії Оскар-2020

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Біллі Айліш стала запрошеною гостею на церемонії Оскар / Фото з відкритих джерел

Американська поп-зірка Біллі Айліш, яка стала тріумфаторкою церемонії вручення золотих глобусів Греммі, виступить на церемонії нагородження премії Оскар-2020, яка пройде 10 лютого в Лос-Анджелесі.

Про свій виступ на церемонії вручення нагород премії Оскар – Біллі Айліш повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. На одній сцені з нею виступлять також Ренді Ньюман, Елтон Джон та інші номінанти премії.

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Яку саме пісню зі свого репертуру виконає 18-річна співачка поки що невідомо. В мережі шанувальники припускають, що зірка виконає легендарну пісню Bad Guy, яка стала саундтреком до фільму "Секс-бомба" за участю Марго Роббі та Шарліз Терон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Також відомо, що дівчина готує саундтрек до ювілейного 25 фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". Прем'єра фільму запланована на квітень 2020 року, а Деніел Крейг востаннє виконає роль Джеймса Бонда.

Ще більшу популярність Біллі Айліш отримала після церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Епатажна співачка спромоглася завоювати звання "Найкращий новий артист", а її легендарний трек Bad Guy отримав статуетки "Запис року" та "Пісня року", обійшовши навіть сингл Леді Гаги Always Remember Us This Way. Проте справжній фурор викликала перемога виконавиці в номінації "Альбом року" з другою студійною роботою When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Нагадаємо, що у 2020 році на церемонії вручення премії Оскар за статуетку в номінації "Найкращий фільм" боротимуться 9 кінострічок: "Форд проти Феррарі", "Ірландець", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія", "1917", "Одного разу в Голлівуді", "Паразити".

 

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно Оскар 2020 Оскар
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