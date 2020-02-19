Біллі Айліш вразила черговим total look від елітного бренду на червоній доріжці: фото

Американська виконавиця Біллі Айліш знову тріумфувала на музичній премії – цього разу вона з’явилась у Лондоні на British Awards 2020, де отримала нагороду як найкраща іноземна співачка.

На червоній доріжці музичної премії 18-річна зірка постала в суцільному образі від британського бренду Burberry. На ній було пальто, а також штани і світшот з металевою фурнітурою. Її образ доповнили колготи або ж легінси з фірмовим принтом у клітинку, масивне взуття та капелюшок з прозорими вставками. Довгий манікюр, стилізований під бренд, завершив образ.

До теми: Біллі Айліш здобула перемогу на British Awards 2020: хто ще став лауреатом премії



Біллі Айліш в образі від Burberry на червоній доріжці British Awards 2020 / Getty Images

​Total look від Burberry пісочного відтінку неабияк зацікавив папараці та шанувальників. У соціальних мережах користувачі розходяться в думках: одні вважають, що примірка на себе абсолютно всіх речей від одного бренду є суцільним несмаком, інші ж переконують, що саме це і відрізняє співачку від інших зірок на червоній доріжці.



Біллі Айліш / Getty Images

Додамо, що на червоних доріжках Оскара та Греммі Біллі Айліш також одягала суцільні over-size образи від брендів Chanel та Gucci.



Біллі Айліш в образі від Ghanel на червоній доріжці Оскара-2020 / Getty Images



Біллі Айліш в образі від Gucci на червоній доріжці Греммі-2020 / Getty Images