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Біллі Айліш вразила черговим total look від елітного бренду на червоній доріжці: фото

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Біллі Айліш на British Awards 2020 / www.gettyimages.in

Американська виконавиця Біллі Айліш знову тріумфувала на музичній премії – цього разу вона з’явилась у Лондоні на British Awards 2020, де отримала нагороду як найкраща іноземна співачка.

На червоній доріжці музичної премії 18-річна зірка постала в суцільному образі від британського бренду Burberry. На ній було пальто, а також штани і світшот з металевою фурнітурою. Її образ доповнили колготи або ж легінси з фірмовим принтом у клітинку, масивне взуття та капелюшок з прозорими вставками. Довгий манікюр, стилізований під бренд, завершив образ.

До теми: Біллі Айліш здобула перемогу на British Awards 2020: хто ще став лауреатом премії

Біллі Айліш
Біллі Айліш в образі від Burberry на червоній доріжці British Awards 2020 / Getty Images

Total look від Burberry пісочного відтінку неабияк зацікавив папараці та шанувальників. У соціальних мережах користувачі розходяться в думках: одні вважають, що примірка на себе абсолютно всіх речей від одного бренду є суцільним несмаком, інші ж переконують, що саме це і відрізняє співачку від інших зірок на червоній доріжці.

Біллі Айліш
Біллі Айліш / Getty Images

Додамо, що на червоних доріжках Оскара та Греммі Біллі Айліш також одягала суцільні over-size образи від брендів Chanel та Gucci.

Біллі Айліш
Біллі Айліш в образі від Ghanel на червоній доріжці Оскара-2020 / Getty Images

Біллі Айліш
Біллі Айліш в образі від Gucci на червоній доріжці Греммі-2020 / Getty Images

Біллі Айліш
Біллі Айліш в образі від Gucci на афтепаті Греммі-2020 / Getty Images

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Велика Британія Мода Біллі Айліш Стиль і мода
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