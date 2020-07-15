Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона поділилася спокусливим варіантом літнього образу, який точно не залишиться без уваги публіки.

Ефектним фото зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово поставала перед камерою у відвертому вбранні, хизуючись пікантними формами. Цього разу Настя пікреслила звабливе декольте та продемонструвала спортивну фігуру.

Читайте також Вистрибнула з басейну у літній сукні: Настя Каменських показала ефектну появу – відео

Настя Каменських є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не боїться з'являтися в еротичних образах на сцені чи під час світських виходів. Артистка вміло підкреслює свою сексуальність та жіночність будь-де та будь-коли.

На останньому фото, яке з'явилося у профілі знаменитості, вона зображена в блискучих штанах сріблястого кольору та короткому білому топі. Такий look закцентував увагу на стрункій та підтягнутій фігурі NK і пікантному декольте. Каменських доповнила образ мінімалістичною підвіскою, браслетами та великими сережками-кільцями. Волосся вона вклала в кучері та зібрала у високий хвіст. На обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Проникливий погляд Насті також не може залишитися без уваги. Вона дивиться прямо в камеру, манить та зваблює свою аудиторію підписників.



Настя Каменських у білому топі та блискучих штанах / Instagram / @kamenskux