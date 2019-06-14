Білосніжна класика і піжамний "кежуал": Джессіка Альба засвітила два стильних виходи в Лондоні
Американська акторка і меценат Джессіка Альба прибула до Лондона з кількаденним візитом. Під час перебування у столиці Великобританії зірка засвітила два кардинально різних за стилем, однак однаково стильних образи.
Джессіка Альба провела кілька насичених днів у столиці Великобританії. Для ділових зустрічей голлівудська акторка і меценат обрала стильний і стриманий образ. На шоу Heart Breakfast at Global Radio вона з’явилася у білосніжному класичному костюмі.
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Під піджаком-oversize з коричневими ґудзиками була сіра майка, а з-під широких штанів виглядав гострий носок білих туфлів-човників. Образ у світлих тонах розбавила яскрава помада кольору фуксії, коричневі сережки-кільця, а також світло-коричневий клатч від Ralph Lauren.
Джессіка Альба / Колаж: LifeStyle 24
Другий образ Джессіки Альби став уособленням свободи і бездоганного почуття індивідуального стилю. В аеропорту бізнесвумен засвітилася у чорно-білому костюмі в піжамному стилі у вертикальну смужку. Варто відзначити, що таке вбрання не вважають трендом цього літа. Тому сміливо можна казати, що актриса носить не лише те, що модно, але й те, що зручно. Поверх костюму Джессіка Альба накинула чорне пальто, а доповнила образ темними сонцезахисними окулярами, кедами та сумкою від Christian Dior.
Джессіка Альба / Колаж: LifeStyle 24
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