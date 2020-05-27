Більше не з "Позитивом": Надя Дорофєєва записала дуетну пісню

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вперше після розпаду гурту "Время и Стекло" презентувала дуетну композицію. Колегою по треку був не "Позитив", а її друг дитинства Гриша Ванюшкін.

Пісня Надії Дорофєєвої та Гриші Ванюшкіна вийшла на інстаграм-сторінці зірки. Трек "Чорничні ночі" одразу привернув увагу меломанів, адже це перша пісня артистки після розпаду її колективу.

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Вже у дописі співачка зізналась, що Гриша Ванюшкін – її друг ще з підліткових років. Надія Дорофєєва випадково натрапила на відео виступу співака та згадала минуле. Тому вона залюбки записала з ним пісню та зізналась, що хотіла б, аби про ще одного талановитого вокаліста і композитора дізналась вся Україна.

"Нещодавно в стрічці я натрапила на онлайн-виступ Гриші Ванюшкіна і у мене стався флешбек: нам по 17, ми в рідному Сімферополі, сидимо біля Салгира і я слухаю, як Гриша співає Muse під гітару... Я дуже хочу, щоб про нього дізналося якомога більше людей", – зазначила Надя Дорофєєва.

Ролик до спільної пісні артисти записали на даху з приголомшливим видом на Київ.

Що відомо про розпад "Время и Стекло"

Ще 11 березня учасники "Время и Стекло" офіційно заявили, що гурт припиняє існування. Напередодні оголошення Олексій Завгородній (Позитив) і Надя Дорофєєва опублікували останній кліп до пісні "Навсегда/Никогда", чим спровокували перші чутки про розпад.

Відомо, що у 2020 році контракт артистів завершується, тому вони вирішили продовжити кар'єру сольно. Позитив і Надя Дорофєєва звернулись до прихильників зі словами подяки, адже саме завдяки фанатам їхній колектив здобув шалену популярність та за роки свого існування виборов не одну престижну премію. Наостанок гурт "Время и Стекло" виступить в Києві. Виступ запланований на 11 вересня 2020 року, однак через пандемію дату можуть змінити.