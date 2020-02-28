Більше не Зіанджа: співачка-трансгендер змінила сценічне ім’я і анонсувала випуск пісні

Українська виконавиця Зіанджа, яку знали прихильники після зміни статі Бориса Апреля, тепер можуть шукати її у соціальних мережах під іменем Зі Фамелу. Саме з таким сценічним ім’я зірка випустить свій дебютний сингл.

Як повідомила співачка у своєму інстаграмі, новий хіт слід очікувати вже у березні цього року. Зокрема, артистка-трансгендер повідомила про зміну свого імені.

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"Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звуть Зі Фамелу і сьогодні я народжуюся заново! З цієї нагоди для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, в нескінченному зараз, ви завжди можете бути собою. Але у мене є декілька правил... Ненависть, невігластво і негатив не вітаються. Будьте ласкаві і поважні до інших і цього простору", – зазначила у своєму дописі Зі Фамелу.

Перший тизер нового відеокліпу на пісню також з'явився на її інстаграм-сторінці.

Окрім цього, Зі Фамелу опублікувала результати стильної фотосесії, на які змінила зачіску, зробила природній макіяж та обрала блакитний штанний костюм.



Зі Фамелу у стильній фотосесії / Instagram / @zifaamelu

На зміну іміджу та імені шанувальники відреагували позитивно: "Яка ти красива, ти велика молодець, що змінила себе. Я дуже сильно поважаю твій вибір і твій погляд на весь оточуючий навколо тебе світ", "Як приємно дивитися, просто любов і світло", "Голлівуд", "Прекрасна Зі!", "Я сумувала", "Красива", "Яка мила"…

Що відомо про Зі Фамелу?Чимало українських слухачів знають Зі як співачку та авторку пісень (справжнє ім’я – Борис Круглов), одну з учасників проєктів "Фабрика зірок 2" та "Фабрика зірок. Суперфінал". Тоді вона виступала під іменем Борис Апрель, а згодом – Аня Апрель та просто Ейпріл, та вирізнялась своєю епатажністю. У 2014 році пройшла через операцію з корекції статі 2014 року і стала трансгендером. У 2019 році артистка повернулась на сцену після чималої паузи в творчості під ім’ям Зіанджа. Її дебют відбувся на проєкті "Голос країни" у 2018 році.