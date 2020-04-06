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Білу рукавичку Майкла Джексона продали за 100 тисяч доларів

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Майкл Джексон в білій рукавичці / Фото: Getty Images

Легендарну білу рукавичку "короля попмузики" Майкла Джексона продали на аукціоні через 11 років після його смерті. За неї виручили понад 100 тисяч доларів.

Культовий співак Майкл Джексон назавжди залишиться в пам'яті прихильників, як стильний, талановитий та енергійний артист. Його речі – це справжні скарби, які мріють отримати колекціонери до своїх сховищ.

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Так, білу рукавичку, оздоблену кристалами, продали на аукціоні за понад 100 тисяч доларів США. Саме вона була незмінним атрибутом виконавця на початку 1980-х років. Про це йдеться у повідомленні видання The Sun.

Білу рукавичку, яку носив легендарний співак Майкл Джексон, продали з аукціону за понад 85 тисяч фунтів стерлінгів (104 400 доларів),
– зазначається в матеріалі.

Невідомий покупець також отримав листа, в якому сказано, що рукавичку подарували Дитячому фонду ООН – ЮНІСЕФ у 1998 році.


Майкл Джексон в білій рукавичці / Фото з відкритих джерел

Що відомо про смерть Майкла Джексона?25 червня 2009 року до будинку Майкла Джексона прийшов його особистий лікар Конрад Мюррей. Він зробив артистові укол заспокійливого, але не розрахував дозу, що стало причиною смерті співака. У 2011 році лікаря засудили за звинувачення в навмисному вбивстві і два роки він просидів у в'язниці. Прощання з "королем попмузики" відбулося 7 липня 2009 року. В концерті пам'яті зірки взяли участь чимало американських знаменитостей. Пряму трансляцію з церемонії вели провідні світові телеканали, тому мільйони шанувальників у різних куточках планети мали змогу попрощатися зі своїм кумиром. На час смерті йому було 50 років. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Майкл Джексон Аукціон
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