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Блейк Лайвлі мститиме за вбиту сім'ю у фільмі "Ритм-секція": в мережі з'явився новий трейлер

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Блейк Лайвлі / IMDb

Відома американська актриса Блейк Лайвлі знялася в головній ролі у фільмі "Ритм-секція" (The Rhythm Section). Стрічка у жанрах "бойовик" та "детектив" стартує в українських кінотеатрах вже наприкінці січня.

Трилер-детектив з елементами бойовика, що вийде на українські екрани вже 30 січня, знято за однойменним романом Марка Бернелла. Фільм "Ритм-секція" знято за мотивами серії книг, присвяченій головній героїні.

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У 2017 році права на екранізацію викупила студія Paramount Pictures, яка довірила зйомки компанії EON Productions, що займалася фільмуванням стрічок про Джеймса Бонда. Зйомки детектива стартували ще наприкінці 2017 року в Ірландії, а сам фільм датується 2019 роком. Проте фанати творчості Блейкл Лайвлі зможуть побачити її на екранах лише на початку 2020.

За сюжетом, сім’я Стефані Патрік, яку зіграє Блейк Лайвлі, гине в авіакатастрофі. Що цікаво, вона теж повинна була бути на борту, однак несподіваний збіг обставин змусив її відмовитися від подорожі. Після трагедії, що трапилася з нею, місцеві правоохоронці надто повільно розслідують справу, тому смілива Стефані вирішує сама взятися за пошук причин. Як їй вдається дізнатися, падіння літака було заплановане. Тепер перед нею стоїть завдання – знайти винного та жорстоко відмістити.

Прем’єра фільму "Ритм-секція" запланована на 30 січня.

"Ритм-секція": трейлер до фільму дивитися онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Блейк Лайвлі
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