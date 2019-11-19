Блейк Лайвлі видалила всі фото в інстаграмі: цікава причина

Американська актриса та зірка серіалу "Пліткарка" вкотре очистила весь свій профіль в інстаграмі, залишивши лише один відеоролик. Це вже не вперше Лайвлі видаляє всі матеріали із сторінки в рамках піар-кампанії фільму.

Хоча Блейк Лайвлі офіційно не зазначила, чому вирішила позбутись всіх своїх фотографій в мережі, фанати здогадуються, в чому причина.

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У 2018 році актриса зіграла з фанатами у гру, яка натякала на вихід нового фільму за її участю – "Проста послуга". Користувачі повинні були відгадати "Що трапилось з Емілі", після чого Блейк на деякий час видалила всі фото із сторінки та навіть відписалась від сторінки свого чоловіка Раяна Рейнольдса. Згодом вона відновила всі фото з архіву в інстаграмі.

Цього ж разу очищення профілю теж може бути пов’язане з виходом нового фільму "Секція ритму" (The Rhythm Section), оскільки актриса залишила в профілі лише один відеоролик з тизером стрічки. Додамо, що на її сторінку в інстаграмі підписані більше 28 мільйонів користувачів.

Прем’єра картини з Лайвлі в головній ролі запланована на 31 січня. У фільмі також зіграли Джуд Лоу, Річард Брейк і Стерлінг К. Браун та інші, режисером стала Рід Морано. Згідно з сюжетом, головна героїня втрачає своїх рідних у автокатастрофі і замислює помсту винуватцям трагедії. Фільм знято на основі однойменного роману.



Сторінка Блейк Лайвлі в інстаграмі станом на 19 листопада / Скріншот