Блискуче плаття і глибоке декольте: Джіджі Хадід знялася у спокусливій фотосесії для глянцю
Американська супермодель Джіджі Хадід приміряла звабливі образи, які підготував стиліст Карлос Назаріо, для журналу V Magazine.
Нові знімки Джіджі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Авторами спокусливих світлин стали Мерт Алас і Маркус Піггот. Так у фотосесії модель приміряла перуку і відверте коротке золоте плаття, яке підкреслило звабливу фігуру Джіджі. Стильний браслет у вигляді змії доповнив look.
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джерело: 24 канал
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