Блискуче плаття і глибоке декольте: Джіджі Хадід знялася у спокусливій фотосесії для глянцю

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Instagram @gigihadid

Американська супермодель Джіджі Хадід приміряла звабливі образи, які підготував стиліст Карлос Назаріо, для журналу V Magazine.

Нові знімки Джіджі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 

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Авторами спокусливих світлин стали Мерт Алас і Маркус Піггот. Так у фотосесії модель приміряла перуку і відверте коротке золоте плаття, яке підкреслило звабливу фігуру Джіджі. Стильний браслет у вигляді змії доповнив look.

Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag

Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag

Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag

Джіджі Хадід / Instagram @wmag
Джіджі Хадід / Instagram @wmag


Джіджі Хадід / Instagram @wmag


Джіджі Хадід / Instagram @wmag

Теги: LifeStyle Джіджі Хадід Мода Еротика
Джерело: 24 канал
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