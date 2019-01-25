"Богемну рапсодію" зняли з номінації на премію через секс-скандал з режисером: деталі

Фільм "Богемна рапсодія" отримав значну популярність у світовому прокаті та став лауреатом численних кінопремій. Однак організатори GLAAD Media Awards викреслили стрічку зі списку номінантів на відзнаку, оскільки режисер Браян Сінгер засвітився у гучному секс-скандалі.

Після резонансних новин організатори престижної премії GLAAD Media Awards вирішили забрати зі списку номінантів фільм "Богемна рапсодія". Відтак автори та актори кінострічки про легендарного Фредді Мерк'юрі можуть не розраховувати на відзнаку.

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Відповідне рішення ухвалили у четвер, 24 січня. Організатори кінопремії, яку видають за створення позитивного іміджу ЛГБТ-спільноти на телеекранах, обурені секс-скандалом та переконані, що цю історію не повинні ігнорувати.

Через останні звинувачення проти режисера Брайана Сінгера у GLAAD прийняли нелегке рішення – зняти фільм "Богемна рапсодія" зі списку номінантів у категорія "найкращий фільм у широкому прокаті". Історію про невимовні збитки, яких завдали підліткам, не можна ігнорувати і мовчки винагороджувати,

– заявили представники кінопремії.

Окрім цього, вони прокоментували й відповідь Брайана Сінгера на секс-скандал. Використання слова "гомофоби" вони назвали невдалою спробою відвернути увагу від ймовірного злочину режисера.

Чому Брайан Сінгер потрапив у секс-скандал?

Днями ЗМІ вибухнули новиною: одразу четверо чоловіків звинуватили режисера фільму "Богемна рапсодія" Брайана Сінгера у розбещуванні. За словами ймовірних жертв сексуального насилля, вони мали інтимні стосунки з голлівудською зіркою у неповнолітньому віці. Кілька авторів резонансної заяви зізнались, що їх зґвалтував Брайан Сінгер. Ще один чоловік заявив, що мав оральний секс із хтивим режисером. Сексуальне насилля Сінгер здійснював понад 20 років тому, коли хлопцям було від 13 до 17 років.

На такі резонансні звинувачення відповіли представники режисера. За їхніми словами, журналіст, який розмістив статтю у виданні The Atlantic, є гомофобом та одержимий Брайаном Сінгером. Він ще у 1997 році хотів опублікувати викривальний матеріал, але тоді редактори журналу Esquire не подали його через брак надійних джерел. Окрім цього, у відповіді йшлося, що ймовірні жертви Брайана Сінгера – це зневірені люди, які за гроші та хвилину слави ладні брехати.