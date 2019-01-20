Богиня островів: Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги на Мальдівах

Телеведуча Леся Нікітюк не припиняє подорожувати світом. Після Хорватії зірка вирушила на сонячні Мальдіви, де встигла опублікувати кілька фото.

Здавалося б, запальна Леся Нікітюк вже відвідала всі країни. Але й така знана мандрівниця може знайти державу, де ще жодного разу не бувала.

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Телеведуча поїхала на Мальдіви, де, за словами Лесі Нікітюк, ще "не було її красивих ніг". Знаменитість показала в своєму блозі кілька кадрів із сонячної країни, які заворожують красою. Зокрема, Леся Нікітюк сфотографувалась на фоні порту. Телеведуча постала у приталених штанах, футболці та кросівках.

Ввечері casual-образ телеведуча змінила на пікантну міні-сукню зі стильним принтом. У вбранні Леся Нікітюк підкреслила свою струнку талію та довгі ноги, позуючи на тлі заходу сонця.

"Це – рай. Мрії збуваються!" – лаконічно написала Леся Нікітюк.