Богиня островів: Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги на Мальдівах

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Леся Нікітюк поїхала на Мальдіви
Леся Нікітюк поїхала на Мальдіви / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк не припиняє подорожувати світом. Після Хорватії зірка вирушила на сонячні Мальдіви, де встигла опублікувати кілька фото.

Здавалося б, запальна Леся Нікітюк вже відвідала всі країни. Але й така знана мандрівниця може знайти державу, де ще жодного разу не бувала.

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Телеведуча поїхала на Мальдіви, де, за словами Лесі Нікітюк, ще "не було її красивих ніг". Знаменитість показала в своєму блозі кілька кадрів із сонячної країни, які заворожують красою. Зокрема, Леся Нікітюк сфотографувалась на фоні порту. Телеведуча постала у приталених штанах, футболці та кросівках. 

Ввечері casual-образ телеведуча змінила на пікантну міні-сукню зі стильним принтом. У вбранні Леся Нікітюк підкреслила свою струнку талію та довгі ноги, позуючи на тлі заходу сонця. 

"Це – рай. Мрії збуваються!" – лаконічно написала Леся Нікітюк. 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Відпочинок Мальдіви
Джерело: 24 Канал
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