Бойфренд акторки Дженни Д'юенн розсекретив стать їхньої майбутньої дитини

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Дженна Д'юенн та Стів Казі готуються стати батьками
Дженна Д'юенн та Стів Казі готуються стати батьками / Instagram / @stevekazee

Голлівудська акторка Дженна Д'юенн, яка навесні 2018 року розлучилась із Ченнінгом Татутом, вагітна. Зірка вже підтвердила всі чутки західних ЗМІ та показала у мережі перші фото з округлим животом. Водночас бойфренд акторки Стів Казі розсекретив стать майбутньої дитини.

Перший кадр з вагітною акторкою з'явився на її офіційній інстаграм-сторінці. Автором фото був бойфренд Дженни – 43-річний актор і співак Стів Казі. Чоловік зробив милу світлину, коли акторка та її донька від першого шлюбу Еверлі заснули разом. 

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"Стати мамою – це просто найкраще, найнеймовірніше, що коли-небудь траплялося зі мною. Стіве Казі, ти – подарунок долі. І я безмежно рада, що ми очікуємо на поповнення нашої сім'ї", –  підписала світлину Дженна Д'юенн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

Прокоментував майбутню появу первістка і Стів Казі. За словами актора, Дженна – єдина жінка, з якою йому захотілось створити сім'ю. Окрім цього, чоловік зізнався, що невдовзі стане батьком хлопчика. У публічному дописі Стів Казі додав:поповнення в сім'ї його не лякає, оскільки донька Дженни Д'юенн уже навчила його, як доглядати та спілкуватись із дитиною. 

"Я навіть не можу почати описати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю... Еві вже увірвалася в моє життя. З нею я багато чого дізнався про батьківство, бо саме вона навчила мене, як це доглядати та спілкуватись із дитиною. Тому я не можу дочекатись, коли ми подаруємо їй братика та зробимо нашу маленьку родину трішки більшою", – поділився Стів Казі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Steve Kazee (@stevekazee)

Як відомо, про майбутню дитину Дженна Д'юенн та Стів Казі розповіли 23 вересня. Для актора ця дитина стане первістком. Водночас Дженна вже має досвід у вихованні дитини: від першого шлюбу з Ченнінгом Татумом вона має 6-річну доньку Еверлі. 

Що відомо про особисте життя Дженни Д'юенн?Акторка Дженна Д'юенн упродовж 9 років була щасливо заміжня із Ченнінгом Татумом. Пара познайомилась на зйомках романтичного фільму "Крок вперед" 2006 року, де обидвоє грали головні ролі. Екранізований роман переріс у реальний, а за 2 роки після виходу кінострічки на екран закохані офіційно одружились. Проте навесні 2018 року Дженна та Ченнінг вирішили розлучитись. Їхня донька Еверлі залишилась жити із зірковою мамою.

Одразу після розриву стосунків Ченнінг Татум закрутив роман зі співачкою Джессі Джей, а Дженна Д'юенн розпочала стосунки із Стівом Казі. 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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