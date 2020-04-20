Бойфренд Майлі Сайрус заговорив про одруження: чи варто зірці чекати каблучку від коханого
27-річна американська співачка понад пів року зустрічається з музикантом Коді Сімпсон. Для бойфренда Майлі Сайрус стала справжньою музою та натхненням у творчості. Проте поки він не поспішає з пропозицією та відверто заявляє, що занадто молодий для подружнього життя.
Знаменита попспівачка понад пів року тому закрутила роман з 23-річним музикантом Коді Сімпсоном. Пара вирішила не приховувати свої стосунки від публіки та ЗМІ й радо ділиться особистим. Так, бойфренд Майлі Сайрус дав відверте інтерв'ю виданню The Sydney Morning Herald, у якому розповів про почуття до коханої.
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Коді Сімпсон не став приховувати, що Майлі Сайрус посідає особливе місце серед жінок, які з'являлися у його житті. Хлопець не приховує, що вона сильна, незалежна та здатна мотивувати його. Зважаючи на те, що обоє закоханих пов'язані зі сценою, вони підтримують одне одного в кар'єрі.
Австралійський виконавець не став приховувати, що їхні стосунки з Майлі Сайрус відображають на його творчості. Саме їй він присвячує свої романтичні тексти: "Майлі – моя муза". Проте, попри силу почуттів, Коді Сімпсон не готовий до шлюбу з коханою. Бойфренд, який на чотири роки молодший за свою обраницю, відверто зізнається, що занадто юний для подружнього життя.
Я вірю в шлюб, але поки не надто замислююсь про це. Я занадто молодий, щоб думати про одруження. Я просто продовжую оточувати себе позитивними жінками, які надихають мене і щодня вчать новим речам,
– розповів Коді Сімпсон.
Судячи з усього, така позиція коханого зовсім не бентежить епатажну Майлі Сайрус. Вона вже мала досвід сімейного життя з актором Ліамом Гемсвортом та, на відміну від ексчоловіка, досить легко розірвала стосунки всього за 8 місяців після офіційного шлюбу.
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