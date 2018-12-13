Бойфренд Нікі Мінаж виявився гвалтівником і вбивцею: фото

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Нікі Мінаж з новим бойфрендом
Нікі Мінаж з новим бойфрендом / Instagram @nickiminaj

Популярна американська реп-виконавиця Нікі Мінаж закрутила роман з чоловіком Кенні Петті, який був засуджений за вбивство і згвалтування 16-річної дівчини.

Нові фото з коханцем, якого кваліфікують як особу "із середнім ризиком повторного вчинення злочину", Нікі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Як пише видання People, Кенні Петті був засуджений 1995 року за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Після чого чоловік потрапив у в'язницю на термін від 18 до 54 місяців. Точна дата звільнення невідома. 27 квітня 2002 року новий хлопець співачки двічі вистрілив в живіт Ламонта Робінсона, який помер від отриманих травм. У 2006 році Петті засудили до 10 років в'язниці, однак він відсидів сім років і після чого вийшов на свободу.

На нових фото Нікі Мінаж позує у ліжку з Кенні. Реперка закрила коментарі під знімком, а також встигла відповісти на негативну реакцію шанувальників у мережі.

"Йому було 15, їй 16 ... вони були в стосунках. Але заспокойся, Інтернет. Ви всі не можете керувати моїм життям. Ви навіть своїм керувати не можете", – заявила співачка. 

нікі мінаж
Нікі Мінаж і Кенні Петті / Instagram @nickiminaj

нікі мінаж
Нікі Мінаж і Кенні Петті / Instagram @nickiminaj

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика
Джерело: Lifestyle
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