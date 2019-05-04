Бойфренда Хайден Панеттьєрі заарештували за насилля: резонансні деталі

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Бойфренда Хайден Панеттьєрі заарештували за побої
Бойфренда Хайден Панеттьєрі заарештували за побої / www.usmagazine.com

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі стала жертвою побиття. За неофіційною інформацією, на зірку накинувся з кулаками її бойфренд Брайан Хікерсон. Чоловіка вже заарештували, а обставини нападу з'ясовують.

Як йдеться у TMZ, у четвер, 2 травня, голлівудська пара відпочивала в одному з американських барів. Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон прийшли до закладу у супроводі спільних друзів. Та вже о 2 годині ночі актора заарештували за побиття. 

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За словами інсайдерів, після випитого алкоголю Брайан Хікерсон почав вести себе дуже агресивно щодо зіркової коханої. Відтак хтось із відвідувачів бару анонімно викликав правоохоронців. Поліцейські, які приїхали на виклик, помітили на тілі Хайден Панеттьєрі сліди від побоїв та одразу ж затримали молодого актора. Однак вже наступного дня його звільнили під заставу у 50 тисяч доларів. 

Наразі невідомо, чи фізичне насильство вплинуло на стосунки скандальної пари, однак інсайдери стверджують, що Брайан Хікерсон завжди стає агресивним від алкоголю. Актор не може тримати себе в руках, тому часто накидається на інших з кулаками. За їх словами, саме це стало причиною того, що Володимир Кличко забрав доньку до України та живе подалі від екс-коханої. Хайден Панеттьєрі погодилась із цим рішенням та рідко бачить маленьку Кайю. 

Хайден вважає, що Кайї зараз не варто жити з нею – це не дуже добре для дитини. Все це дуже сумно,
– розповіли інсайдери. 

 

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?
Знаменита пара – Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі – раптово вирішила скасувати свої заручини на початку серпня 2018 року. Згодом акторку вперше заскочили на побаченні з актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Під час зустрічі Хайден була напідпитку, танцювала та ледь трималась на ногах, а її бойфренд намагався втримати зірку перед фотокамерами. Така поведінка акторки насторожила її близьких, а друзі розповідали, що всі відмовляли Хайден від такого роману. 

Згодом Брайан Хікерсон вперше потрапив до скандалу з насиллям. У жовтні 2018 року він привіз кохану Хайден до свого будинку в Південній Кароліні. Проте зустріч з родичами завершилась бійкою з батьком: Брайан накинувся на чоловіка з кулаками та зупинився тільки після приїзду поліцейських. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хайден Панеттьєрі Скандал Зіркові романи
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