Брат Анджеліни Джолі неочікувано підставив сестру: інтригуючі деталі

Старший брат популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі Джеймс Хейвен даватиме свідчення у суді щодо процесу розлучення зіркової пари, але не на користь своєї сестри.

Процес розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта тягнеться вже понад два роки. Невирішений конфлікт між екс-закоханими погано відбивається на здоров'ї акторки, а також на їхніх дітях. Старший син зіркової пари заявив про те, що хоче переїхати від батьків в іншу країну через те, що його втомили їхні невирішені конфлікти. Після цього на плечі акторки звалилась ще одна неприємність.

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Як повідомляє The Place, рідний брат Анджеліни Джолі має намір свідчити проти неї у суді. Як повідомляють ЗМІ, Джеймс Хейвен розповість про наміри сестри зганьбити Бреда Пітта без реальних на це підстав. Такі свідчення рідного брата акторки можуть віддягнути її перемогу в судововому процесі ще на деякий час або, можливо, назавжди.



Анджеліна Джолі та її брат Джеймс Хейвен / Instagram / @teamajolie

Нагадаємо, що зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще у 2016 році. Більше двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Згідно з останнім рішенням, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.