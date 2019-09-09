Брат Кейт Міддлтон вийшов на червону доріжку зі своєю собакою: фото

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Джеймс Міддлтон
Джеймс Міддлтон / www.gettyimages.com

32-річний брат Кейт і Піппи Міддлтон, який на відміну від сестер не показує публічно своє особисте життя, завітав на червону доріжку щорічної церемонії вручення премії GQ Men of the Year Awards у Лондоні.

На захід Джеймс Міддлтон прийшов не зі своєю дівчиною, француженкою Еліз Тівнт, яка працює в Лондоні фінансовим аналітиком, а з кокер-спаніелем Еллою.

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Як відомо, після весілля Кейт Міддлтон з принцом Вільямом у Джеймса почалася депресія через надмірну популярність. Він зміг впоратися з проблемами лише завдяки собакам, з якими чоловік обожнює проводити час.

Також рідний брат герцогині Кембриджської проходив курс інтенсивної терапії зі спеціалістами, а десятирічна собака Елла супроводжувала Джеймса на всі сеанси. Через це на собаці можна побачити жилет з нашивкою Pets as Therapy. Це знак британської благодійної організації, яка підтримує відвідування терапевтів з домашніми улюбленцями.

Крім того, на церемонії вручення премії GQ Men of the Year Awards були присутні й інші зірки: Вікторія Бекхем, Ніколь Кідман, Наомі Кемпбелл, Ель Фаннніг, Кайлі Міноуг та інші.

Джеймс Міддлтон
Джеймс Міддлтон / Getty Images

Джеймс Міддлтон
​Джеймс Міддлтон / Getty Images

Раніше Джеймс Міддлтон знявся для британського Tatler разом зі своїми собаками. В інтерв'ю він розповів, що хоче почати свій бізнес, "пов'язаний з любов'ю всього життя – з собаками".

Зараз я веду окреме від палацу життя, я щасливий і знову відчуваю себе самим собою, просто Джеймсом Міддлтоном. І хочу бути популярним сам по собі,
– додає Джеймс.

джеймс міддлтон
​Джеймс Міддлтон / Tatler

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Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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