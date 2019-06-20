Брат Кейт Міддлтон заявив про крадіжку унікального велосипеда, на якому він возив своїх собак

Рідний брат герцогині Кембриджської поділився з прихильниками несподіваною ситуацією, яка трапилася з ним днями. Джеймс Міддлтон став жертвою грабіжників. Проте злодії охотилися не на гроші чи дорогоцінності, а на його унікальний велосипед, в корзині якого він возив своїх домашніх улюбленців.

Про це Джеймс Міддлтон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Варто відзначити, що брат герцогині Кембриджської давно повідомив світові, що обрав кардинально інший образ життя, ніж його сестра. Тому він довгий час жив у маленькому населеному пункті і був власником багатьох домашніх тварин.

Так, у Лондоні Джеймса впізнавали не лише через відому сестру, але й через його особливий велосипед, на якому він переміщувався по місту разом зі своїми п'ятьма собаками. Транспорт був обладнаний трьома колесами і великим дерев'яним кошиком попереду.

На жаль, мій велосипед для собак вкрадений. Елла і компанія також засмучені. Наші спільні прогулянки приносили мені і всім, хто зустрічався нами на шляху, стільки радості! Є відеозаписи з камер спостереження, над якими ведеться розслідування, але я хочу спробувати знайти його сам... Будь ласка, розповсюдьте це повідомлення, і, якщо кількість вподобань досягне 15 тисяч, я зроблю пожертву в сусідній притулок для собак і кішок,

– звернувся до прихильників брат Кейт Міддлтон.



Фото: Instagram / @jmidy