"Брати Гадюкіни" презентували новий сингл "Хто ти?", присвячений таємничій жінці

Український гурт "Брати Гадюкіни" представили ліричну композицію з нового альбому "Сміх і Гріх" 10 липня. Музиканти записали її за мотивами трьох найпопулярніших хітів гурту – "Роксоляна", "Жовті Стрічки" та "Соломія".

Що цікаво, у записі треку також брала участь струнна група симфонічного рок-орекстру BREVIS, а декілька фраз для пісні було взято з вірша Івана Франка. У синглі "Хто ти?" учасники гурту вирішили створити єдиний образ жінки, які раніше вже зустрічались у творчості Гадюкіних.

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В мене є така особливість – я дуже погано запам’ятовую обличчя. Але почуття й емоції ще довго зберігаються в моїй голові. Напевно, прийшов вже час не розкидати, а збирати каміння... Так хто ж ця загадкова дівчина? Інтрига. Але коли повз мене йде красива жінка, я подумки присвячую цю пісню їй,

– зізнається один з учасників гурту Павло Крахмальов.

Натомість інший виконавець Ігор Мельничук додає, що Івано Франко, до творчості якого вони звернулись, раніше сам надихався поезією Богдана Лепкого. "Життя триває! Головне – бути при пам'яті", – підсумовує артист.

Брати Гадюкіни – Хто ти: слухати аудіо онлайн

Пісня "Хто ти?" увійде до наступного альбому "Сміх і Гріх", реліз якого запланований на осінь цього року. Раніше вже відбулися прем’єри пісень "Крав", "ФРАНКЕНШТЕЙН/Oh My Love", "Сафарі" та "Сивина в бороду".

Що відомо про гурт "Брати Гадюкіни"?Брати Гадюкіни цього року святкують 30-річчя. "Гади" з’явилися на зламі епох, у 1988 році. Творчість музикантів зі Львова стала фундаментом, на якому почала розвиватися українська рок-музика. Брати – це панк, блюз, реґі, фольк, рок-н-рол, галицький колорит, тотальний стьоб та запальний драйв. Це безліч концертів та фестивалів по всьому світу. За свою творчість вони випустили 5 студійних альбомів, 4 концертних альбоми та 2 збірки хітів.