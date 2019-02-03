Бразильська супермодель Бюндхен знялась у ніжних образах для відомого глянцю: фото

Знаменита 38-річна модель Жизель Бюндхен, також відома як екс-"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret, стала головною героїнею видання Porter Magazine. У спеціальному випуску під назвою Edit вона дала не лише відверте інтерв'ю, а й знялась у дуже чуттєвих та ніжних образах.

Автором нових знімків став культовий фешн-фотограф Маріо Сорренті. Для фотоісторії зірка приміряла декілька стильних речей світлих відтінків від брендів The Row, Stella McCartney, Chloe та Alexander McQueen. Стилістом зйомки став Джордж Кортіна.

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Чарівна фотоісторія так і надихає своїх читачів вірити у прихід теплої весни, адже вся зйомка знята у теплих приємних кольорах у фотостудії, доповнених світлими вбраннями. Всі образи Бюндхен вдало гармоніювали з легкою розпущеною зачіскою та природнім макіяжем.



Жизель Бюндхен для Porter Magazine / Porter Magazine

"П'ять років тому, коли PORTER почав свою діяльність по всьому світові, супермодель Жизель Бюндхен була героїнею першого випуску, який супроводжувався заголовком "Неймовірні жінки". Журнал завжди був і буде присвячений надихаючим жінкам, представленим на його сторінках і тим, хто їх читає. Тепер Жизель повертається, щоб відсвяткувати наш день народження (5 років, – 24 канал) з особливою зйомкою та інтерв'ю, які розповідають про кризу, яка змусила її переосмислити все своє життя, любов свого чоловіка Тома Бреді до моди і силу жіночої солідарності", – йдеться у підписі до обкладинки в Instagram видання.



Жизель Бюндхен для Porter Magazine / Porter Magazine

В інтерв'ю для видання зірка розповіла про колишній роман з Леонардо Ді Капріо, про подружнє життя з Томом Бреді, а також про жіночий рух проти сексуальних домагань #MeToo і про власні мемуари, які видала восени у 2018 році.