Відомого голлівудського актора Бреда Пітта вперше після розлучення помітили біля будинку ексдружини Анджеліни Джолі в Лос-Анджелесі. Папараці сфотографували його на мотоциклі.

Про візит Бреда до будинку Анджеліни йдеться у виданні The Daily Mail. Також у матеріалі є світлини, на яких актор справді зображений на мотоциклі.

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Як повідомляє видання, у стосунках колишніх закоханих після тривалих суперечок та конфліктів нарешті настав мир. Інколи вони зустрічаються для того, щоб поспілкуватися щодо виховання спільних дітей.

Нагадаємо, у шлюбі Пітта та Джолі народилося троє дітей: донька Шайло, якій зараз 14 років, та двійнята Вів'єн і Нок, які з'явилися на світ 11 років тому. Також зіркове подружжя всиновило 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса та 15-річну Захару.

Днями журналістам вдалося зафіксувати актора біля маєтку ексдружини. Очевидці зазначають, що під час зустрічі вони жваво спілкувалися.

Подейкують, що пара готується до святкування дня народження Вів'єн і Нока, яким 12 липня виповниться 12 років.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі?

Роман між знаменитими акторами зав'язався на знімальному майданчику бойовика "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. Весільна церемонія закоханих відбулася у 2014 році в Франції. У подружжя народилися троє дітей і ще трьох вони всиновили. Проте після двох років шлюбу пара подала на розлучення. Судовий процес тривав до квітня 2019 року. Причиною розриву стали розбіжності Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у вихованні дітей.