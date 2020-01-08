Бред Пітт гостро відреагував на пропозицію спільного фото з Дженніфер Еністон

Успішний американський кіноактор зізнався пресі, що привітається з колишньою дружиною на престижній премії "Золотий глобус". Він зауважив, що перебуває в дружніх стосунках з Дженніфер Еністон, проте від спільного фото з голлівудською красунею все ж відмовився.

Церемонія "Золотий глобус" пройшла у Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня. На червоній доріжці з'явилися імениті актори та режисери Голлівуду. Шквал обговорення в мережі викликала поява експодружжя Бреда Пітта та Дженніфер Еністон. Вони постали на заході окремо, проте знаменитостям не вдалося уникнути зустрічі.

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Так, під час престижної премії Бред Пітт поспілкувався з журналістами, які поспішили поцікавитися його особистим життям. Їхні стосунки з колишньою дружиною Дженніфер Еністон давно стали однією з найбільш обговорюваних тем в мережі після розлучення актора у 2016 році.

Аби розвіяти всі підозри про романтичні стосунки між екскоханими, Бред Пітт зізнався, що вважає Еністон доброю подругою. Коли ж журналісти висловили пропозицію зробити кілька кадрів, на яких актори позували б спільно, Бред Пітт був більш категоричним.

Друге найважливіше возз'єднання цього року? Я розумію... Після возз'єднання "Друзів", звичайно,

– пожартував знаменитість.



Бред Пітт на "Золотому глобусі" / Getty Images

Як повідомляє видання TMZ, актори дійсно спілкувалися після церемонії "Золотий глобус" на святковій вечірці. Проте ці стосунки важко назвати чимось більшим, ніж просто товариські. Бред Пітт та Дженніфер Еністон мають багато спільних друзів як у світовому кінематографі, так і в бізнесових колах. А їхні зустрічі час від часу трапляються, проте лише на публічних заходах чи червоних хідниках.

Нагадаємо, що для ефектного виходу Дженніфер Еністон одягнула надзвичайну чорну сукню від Dior з відкритими плечима, пишною спідницею і довгим шлейфом.



Дженніфер Еністон на "Золотому глобусі" / Getty Images