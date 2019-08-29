Бред Пітт і Лів Тайлер відвідали фотокол фільму "До зірок" в рамках Венеційського фестивалю

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Лів Тайлер і Бред Пітт
Лів Тайлер і Бред Пітт / Getty Images

На острові Лідо, що поблизу Венеції, розпочався один і знайпопулярніших кінофестивалів року – Венеційський кінофестиваль 2019. На червоній доріжці засвітилося чимало зірок, серед яких голлівудські актори Бред Пітт і Лів Тайлер, що презентували нову картину "До зірок".

Раніше ми публікували трейлер та писали про сюжет фільму "До зірок", у якому Бред Пітт зіграє одну з головних ролей. А сьогодні, 29 серпня, голлівудська зірка прибув до Італії, аби презентувати його на Венеційському фестивалі 2019.

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На одному з найочікуваніших фотоколів засвітилися також Лів Тайлер, Рут Негга, а також режисер бразилійсько-американського науково-фантастичного фільму Джеймс Грей.

Бред Пітті, Лів Тайлер та інші
Лів Тайлер, Бред Пітт, Рут Негга та Джеймс Грей на фотоколі "До зірок" / Getty Images 

Для появи на червоній доріжці Лів Тайлер обрала строкату сукню від Stella McCartney з її нової колекції Resort 2020. Рут Негга у свою чергу віддала перевагу золотистому комбінезонові з круїзної колекції люксового бренду Louis Vuitton.

А 55-річний Бред Пітт одягнув темний look, який складався з класичних штанів, легкої напівпрозорої кофти та його улюбленого головного убору – кашкета в тон.

Лів Тайлер, Бред Пітт, Рут Негга та Джеймс Грей на фотоколі
Лів Тайлер, Бред Пітт, Рут Негга та Джеймс Грей на фотоколі "До зірок" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Бред Пітт Голлівуд
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