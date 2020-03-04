Бред Пітт підштовхнув Дженніфер Еністон знятися в продовженні "Друзів", – ЗМІ

В лютому 2020 року стало відомо про те, що актори легендарного серіалу "Друзі" об'єднаються, щоб знятися у спеціальному епізоді. Серед головних героїнь буде також знаменита голлівудська акторка Дженніфер Еністон. Тепер у ЗМІ пишуть, що вона погодилася на зйомки під впливом Бреда Пітта.

Подейкують, що колишній чоловік Дженніфер, відомий актор Бред Пітт переконав її взяти участь у зніманнях епізоду "Друзів". Бред переконав екскохану, що серіал й досі цікавий не лише американській, а й світовій публіці. Про це йдеться у виданні Mirror, з посиланням на Closer.

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Інсайдер, який надав цю інформацію, стверджує, що саме Пітт наполіг на тому, щоб Еністон погодилася відвідати вечірку з нагоди 25-річчя "Друзів".

Дженніфер попросила у Бреда пораду, коли вони разом святкували її день народження минулого року. Він сказав, що, на його думку, буде гарною ідеєю вшанувати успіх проєкту і, що шанувальники, як і раніше, високо цінують це шоу,

– розповів інсайдер.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що за участь в новому спеціальному епізоді актори отримають гонорари в розмірі від 3 до 4 мільйонів гривень.

Що відомо про повернення серіалу "Друзі"?Про запуск спеціального епізоду оголосили 22 лютого 2020 року. Продюсери шоу обіцяють залучити увесь оригінальний акторський склад. Поки що невідомо про що буде цей епізод та як він називатиметься, проте творці оголосили дату виходу – травень 2020 року. Режисером ексклюзивного шоу стане Бен Уінстон. Також до його команди долучаться творці серіалу, а саме – Кевін Брайт, Марта Кайффман і Девід Крейн.