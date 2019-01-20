Бред Пітт закрутив роман із акторкою Шарліз Терон, – ЗМІ

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Бред Пітт закрутив роман із акторкою Шарліз Терон
Бред Пітт закрутив роман із акторкою Шарліз Терон / www.gossipcop.com

І знову білявка: голлівудський красень Бред Пітт закрутив роман з Шарліз Терон. Зустрічатись актори почали одразу після Різдва.

Як повідомляє The Sun з посиланням на інсайдерів, це перші серйозні стосунки Бреда Пітта після оголошення про розлучення з Анджеліною Джолі. Тепер же, коли шлюб з норовливою акторкою остаточно розірвано, він повністю приділяє свій час новій пасії. 

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За словами інсайдерів, Бред Пітт та Шарліз Терон не хотіли розголошувати інформацію про свій роман. Тому пара наразі дуже обережна та уникає публічних місць, де могли б бути папараці. Водночас 12 січня актори провели разом. Спершу Бред Пітт відвідав показ фільму на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі, після чого приєднався до Шарліз Терон на виставці ромів Шато-Мармон. Упродовж вечора Пітт мило обіймав акторку. 

Бред згодом прийшов до Шато, змінив одяг і приєднався до Шарліз в кутку бару. Вони виглядали дійсно щасливими,
– розповів інсайдер.

Варто зазначити, що 55-річного Бреда Пітта та 43-річну Шарліз Терон познайомив Шон Пенн. Акторка, яка була заручена з ним, так і не пішла під вінець. Тому, зважаючи на дружбу з Пенном, Бред Пітт тільки спілкувався з Шарліз, приховуючи свою симпатію до неї. 

"Вони майже один місяць зустрічаються. Упродовж тривалого часу вони були друзями – іронічно через Шона Пенна – але їх стосунки розвивалися", – додав інсайдер. 

Нагадаємо, що упродовж 2 років Бред Пітт та Анджеліна Джолі не могли узгодити питання про розлучення. Найбільше суперечок виникало через опіку над їх 6 дітьми. Після того, як актор заявив про можливу психологічну травму нащадків, Джолі все ж дозволила зірковому батьку бачитись з дітьми. А вже на початку грудня 2018-го пара підписала угоду про спільну опіку, згідно з якою Бред Пітт та Анджеліна Джолі мають рівні права у вихованні їх нащадків. 

Теги: LifeStyle Бред Пітт Голлівуд Зіркові романи Шарліз Терон
Джерело: Lifestyle
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