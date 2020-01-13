Бред Пітт знявся в рекламі весняної колекції Brioni: відео

Бренд Brioni представив кампейн колекції весна/літо 2020, обличчям якої став Бред Пітт. Про те, що зірка фільмів Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" та Джеймса Грея "До зірок" стане амбасадором нової колекції, італійський будинок моди оголосив ще 19 листопада.

В офіційній заяві бренду зазначають: "Brioni раді представити Бреда Пітта, як свого амбасадора. Як ікона кіно і стилю, Пітт символізує і закріплює зв’язок Brioni з Голлівудом."

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На офіційній інстаграм-сторінці Brioni опублікували відео з назвою Tailoring Legends, на яких Пітт зображений в типових для себе ситуаціях. На одному із роликів він в білосніжній сорочці і класичному костюмі вживається в нову роль.

А на іншому – в сірих штанах і чорному джемпері з піджаком займає режисерське крісло і готується до зйомок чергового кіно в Лос-Анджелесі.

Невдовзі італійський бренд святкуватиме своє 75-річчя і рекламна кампанія за участю Бреда Пітта присвячена саме цій події.

Я завжди захоплювався елегантним і позачасовим дизайном Brioni. Бренд уособлює творчість, якість та досконалість,

– зазначив Бред Пітт.

Раніше амбасадором Brioni був Пірс Броснан та інші зірки Голлівуду.

Що відомо про бренд Brioni?

Brioni – італійський виробник чоловічого одягу, який шиє чоловічі костюми, шкіряні вироби, взуття, а також виготовляє окуляри та парфуми. Підприємство було засновано у 1945 році в Римі. Назва походить від колишніх італійських островів Бріоні біля західного берега Істрії. Зараз ця територія належить Хорватії. У 2012 році Brioni придбав французький холдинг Kering. Нині компанія продає свій одяг по всьому світі через власні 46 аутлетів, один з яких є в Києві, та мережі універмагів.