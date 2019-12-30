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Бренд Вікторії Бекхем опинився на межі банкрутства, – ЗМІ

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Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем щороку готує по два ефектні покази нових колекцій та дивує прихильників нетиповими вбраннями. Однак, як виявилось, бренд модельєрки не є рентабельним і перебуває на грані банкрутства.

Як розповіли інсайдери таблоїда The Sun, у 2018 році бренд Victoria Beckham Limited мав збитки на 16,5 мільйона доларів. Причиною став спад продажів у всьому світі, який не врятували ані ефектні рекламні кампанії за участю Вікторії Бекхем, ані видовищні шоу. 

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Не покращилась ситуація і у 2019 році. Експерти зазначили, що вартість популярної компанії знизилась на 36 мільйонів доларів, відтак справа Вікторії Бекхем опинилась на грані закриття. Але, за словами інсайдерів з близького оточення дизайнерки, вона не має наміру відмовлятись від бренду.

Вікторія "випатрошена", але вона вклала все у свою імперію моди і не здасться без бою,
– розповів інсайдер. 

Наразі Вікторія Бекхем намагається подолати кризу. Модельєрка вже зменшила свої витрати і переглянула прибутки за останні роки. Окрім цього, вона вирішила відмовитись від послуг приватного водія, натомість використовує таксі, або сама сідає за кермо. Також Вікторія Бекхем звільнила флориста, який щотижня прикрашав її офіс. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем
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